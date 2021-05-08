Драма в Марокко. Полевой игрок заменил кипера и стал героем серии пенальти

Интересным оказался четвертьфинальный матч Кубка Марокко между командами «Магреб Тетуан» и «Магреб Фес». В основное время матча была зафиксирована ничья (0:0) и назначено дополнительное время.

На 118-й минуте вратарь «Могреб Тетуан» Яхья Эль-Филали сыграл рукой за пределами штрафной и был удален с поля. Место в воротах занял полевой игрок, полузащитник Адил Эль-Хасснауи.

Он отразил опасный штрафной и затем стал героем серии пенальти, отбив два удара с точки. «Могреб Тетуан» выиграл серию пенальти (7:6) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Видадом», лидером чемпионата.