Драма в Марокко. Полевой игрок заменил кипера и стал героем серии пенальти

Интересным оказался четвертьфинальный матч Кубка Марокко

  • 08.05.2021 07:05
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Драма в Марокко. Полевой игрок заменил кипера и стал героем серии пенальти
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Интересным оказался четвертьфинальный матч Кубка Марокко между командами «Магреб Тетуан» и «Магреб Фес». В основное время матча была зафиксирована ничья (0:0) и назначено дополнительное время. 

На 118-й минуте вратарь «Могреб Тетуан» Яхья Эль-Филали сыграл рукой за пределами штрафной и был удален с поля. Место в воротах занял полевой игрок, полузащитник Адил Эль-Хасснауи.

Он отразил опасный штрафной и затем стал героем серии пенальти, отбив два удара с точки. «Могреб Тетуан» выиграл серию пенальти (7:6) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Видадом», лидером чемпионата.

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Источник — Sport.ua

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