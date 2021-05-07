В субботу, 8 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет «Челси».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – «Челси». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – ПСЖ покажет канал Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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