Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Ингулец

В воскресенье, 9 мая, состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» будет принимать «Ингулец». Поединок пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
«Шахтер» - «Ингулец» . Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию поединка «Шахтер» - «Ингулец» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Ингулец» .
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Источник — Sport.ua
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