Прага. Стаховский вышел в финал в паре

Сегодня Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом в полуфинале грунтового челленджера в Праге в двух сетах обыграли американский дуэт Денис Кудла/Макс Якоб Шнур, отдав соперникам всего три гейма. Матч продолжался 55 минут.
1/2 финала
Марк Полманс/Сергей Стаховский - Денис Кудла/Макс Якоб Шнур – 6:1, 6:2
Вчера в четвертьфинале Стаховский и Полманс обыграли украино-казахстанский дуэт Денис Молчанов/Александр Недовесов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.