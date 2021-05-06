Прага. Стаховский выиграл украинское дерби у Молчанова в паре

Сегодня в четвертьфинале грунтового челленджера в чешской Праге состоялось украинское дерби – Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом обыграли первый сеяный дуэт Денис Молчанов (Украина)/Александр Недовесов (Казахстан).

Стаховский и Полманс одержали тяжелую победу в напряженном 3-сетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

1/4 финала

Денис Молчанов/Александр Недовесов – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:3, 1:6, 7:10.

В полуфинале Полманс и Стаховский сыграют с американским дуэтом Денис Кудла/Макс Якоб Шнур. Ранее Стаховский вылетел с турнира в Праге в одиночном разряде.