Прага. Стаховский выиграл украинское дерби у Молчанова в паре

Стаховский и Полманс вышли в полуфинал челленджера в Праге

  • 06.05.2021 20:11
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Прага. Стаховский выиграл украинское дерби у Молчанова в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня в четвертьфинале грунтового челленджера в чешской Праге состоялось украинское дерби – Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом обыграли первый сеяный дуэт Денис Молчанов (Украина)/Александр Недовесов (Казахстан).

Стаховский и Полманс одержали тяжелую победу в напряженном 3-сетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

1/4 финала

Денис Молчанов/Александр Недовесов – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:3, 1:6, 7:10.

В полуфинале Полманс и Стаховский сыграют с американским дуэтом Денис Кудла/Макс Якоб Шнур. Ранее Стаховский вылетел с турнира в Праге в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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