Прага. Стаховский выиграл украинское дерби у Молчанова в паре

Сегодня в четвертьфинале грунтового челленджера в чешской Праге состоялось украинское дерби – Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом обыграли первый сеяный дуэт Денис Молчанов (Украина)/Александр Недовесов (Казахстан).
Стаховский и Полманс одержали тяжелую победу в напряженном 3-сетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 5 минут.
1/4 финала
Денис Молчанов/Александр Недовесов – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:3, 1:6, 7:10.
В полуфинале Полманс и Стаховский сыграют с американским дуэтом Денис Кудла/Макс Якоб Шнур. Ранее Стаховский вылетел с турнира в Праге в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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