Нагаль сделал камбэк и выбил Стаховского на турнире в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский во втором круге челленджера в Праге уступил представителю Индии Сумиту Нагалу.
Стаховский выиграл первый сет, но позволил сопернику отыграться и победить - 6:4, 1:6, 4:6.
Матч продолжался 2 часа.
Позже сегодня Стаховский сыграет в четвертьфинале парного разряда этого турнира.
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Источник — Sport.ua
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