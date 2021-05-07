Барселона – Атлетико. Ла Лига выходит на финишную прямую

На этих выходных пройдет много топ-матчей, которые очень не рекомендуется пропускать. В первую очередь обращаем внимание на Испанию, где борьбу за чемпионство ведут сразу три команды – «Атлетико» лидирует, а «Барселона» и «Реал» отстают от «матрасников» на два очка. В субботу «Барселона» и «Атлетико» сойдутся в очной встрече и каталонцам нужна только победа

Коэффициенты Favbet: 1.85 – 3.75 – 4.55

Выиграет чемпионат:

Барселона – 2.4

Атлетико - 2.6

Реал – 3.3

Коэффициенты показательны. Все три команды имеют практически равные шансы на чемпионский титул, многое будет решено именно в этом туре. Ведь играют не только «Барселона» и «Атлетико», но и «Реал» против «Севильи». И если «Барса» и «Атлетико» сыграют вничью, то «Реал» даже может выйти в лидеры. Как бы то ни было, есть уверенность, что интрига в Ла Лиге будет сохраняться до самого последнего тура

И для «Барселоны» и для «Атлетико» - это матч года. Лионель Месси даже собрал всю команду на ужин у себя дома, чтобы морально настроить партнеров на решающий поединок. Такой своего рода «тимбилдинг». Месси много критикуют в этом сезоне, даже несмотря на то, что он с огромным отрывом лучший бомбардир Ла Лиги. И Лионелю, конечно, нужно проявить себя именно в топ-матче, чтобы заставить критиков замолчать.

В матче первого круга «Атлетико» обыграл «Барселону» 1:0 и именно тогда сделал серьезную заявку на чемпионский титул. Диего Симеоне почти 10 лет возглавляет мадридцев и за это время ему ни разу не удавалось обыграть «Барселону» в чемпионате (хотя при этом дважды проходил каталонцев в Лиге Чемпионов). Наконец-то эта серия неудач была прервана.

Несмотря на это, «Барселона» считается фаворитом у букмекеров. Но «Атлетико» будет играть строго от обороны, и всё может решить один забитый мяч. В последних 17 очных встречах «Барселоны» и «Атлетико» лишь дважды было забито более 3 мячей. Показательная статистика. А потому много голов не ждем, ставка на «тотал меньше» в матчах с участием «Атлетико» всегда выглядит надежным вариантом. Ну а если готовы сделать долгосрочную ставку, то, пожалуй, все таки стоит поставить на «Атлетико». Два очка форы это совсем не много, но в итоге именно они и могу стать решающими. Выбор за вами

Прогноз от Favbet: тотал меньше (3.0) – 1.55

Долгосрочный прогноз: Атлетико станет чемпионом – 2.4