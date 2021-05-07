ATP Мадрид. Дальше без Надаля. Стали известны все участники 1/2 финала

Седьмого мая на Мастерсе в Мадриде состоялись матчи 1/4 финала.
Главный фаворит соревнований Рафаэль Надаль в двух сетах проиграл Александру Звереву из Германии.
ATP Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [5] – Рафаэль Надаль [1] – 6:4, 6:4
Доминик Тим [3] – Джон Изнер – 3:6, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд – Александр Бублик – 7:5, 6:1
Маттео Берреттини [8] – Кристиан Гарин [16] – 5:7, 6:3, 6:0
ATP Мадрид. Пары 1/2 финала
Александр Зверев [5] – Доминик Тим [3]
Каспер Рууд – Маттео Берреттини [8]
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Источник — Sport.ua
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