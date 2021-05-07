Мадрид. Зверев в третий раз подряд обыграл Надаля

Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) на стадии 1/4 финала в рамках грунтового Мастерса в Мадриде выбил из борьбы первого сеяного испанца Рафаэль Надаля.



Мадрид. Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 6:4



Для Зверева это уже третья подряд победа над королем грунта, но первая на коронном покрытии Надаля.



В полуфинале Александр сразится с австрийцем Домиником Тимом, которого называют принцем грунта.

Также стоит отдельно отметить, что Зверев вошел в тройку теннисистов, которые смогли обыграть Рафаэля Надаля на грунте, Роджера Федерера на траве и Новака Джоковича на харде. Ранее это удавалось лишь Энди Маррею и Доминику Тиму.