Мадрид. Зверев в третий раз подряд обыграл Надаля

Немецкий теннисист пробился в полуфинал грунтового Мастерса

  • 07.05.2021 20:26
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  • 1 комментарий
Мадрид. Зверев в третий раз подряд обыграл Надаля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) на стадии 1/4 финала в рамках грунтового Мастерса в Мадриде выбил из борьбы первого сеяного испанца Рафаэль Надаля.
 
Мадрид. Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 6:4
 
Для Зверева это уже третья подряд победа над королем грунта, но первая на коронном покрытии Надаля.
 
В полуфинале Александр сразится с австрийцем Домиником Тимом, которого называют принцем грунта. 

Также стоит отдельно отметить, что Зверев вошел в тройку теннисистов, которые смогли обыграть Рафаэля Надаля на грунте, Роджера Федерера на траве и Новака Джоковича на харде. Ранее это удавалось лишь Энди Маррею и Доминику Тиму.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 07.05.2021 21:01
    0
    Зверь!
    Ссылка
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 07.05.2021 21:01
    0
    Зверь!
    Ссылка
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