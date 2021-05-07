Борячук и Скрипник – игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком предпоследнего, 25-го тура УПЛ был признан форвард львовского «Руха» Андрей Борячук.

Он помог своей команде разгромить «Олимпик» 3:0, забив второй гол в матче. В борьбе за звание лучшего игрока тура он опередил Андрея Гитченко («Десна»), Тараса Степаненко («Шахтер») и Павла Ориховского («Колос»).

Лучшим тренером тура был признан наставник «Зари» Виктор Скрипник. Его команда обыграла «Днепр-1» 1:0 и досрочно обеспечила себе бронзу.