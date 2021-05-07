В субботу, 8 мая «Барселона» в 35-м туре Ла Лиги дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

«Барселона» - «Атлетико». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

После 34 туров «Атлетико» Мадрид лидирует в Ла Лиге с 74 очками в активе. «Барселона» идет третьей с 74 баллами.