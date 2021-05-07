Чего ждать от прихода Жозе Моуринью в Рому

Настоящая слава – это когда твое имя ценится больше того, чем ты занимаешься. У Жозе Моуринью – настоящая слава. После «Интера», с которым особенный португалец в конце «десятых» становился гегемоном и внутреннего, и внешнего разлива, достичь чего-то подобного ему не удавалось. Хотя работал Жозе исключительно с грандами, звездами первой величины. Более того, нынешний, или, как его часто называют «поздний» вариант Моуринью – это сказ о потерянном времени. Но щедрых отступных. Начиная с первого «досрочного» ухода из «Челси» и последнего места, где ему указывали на дверь («Тоттенхэм»), из-за разрыва трудовых соглашений по инициативе клубов Моуринью заработал порядка 65 миллионов евро. Однако вряд ли это как раз то, о чем мечтал (или мечтает) в недалеком прошлом лучший тренер мирового футбола. Потому что с каждой новой отставкой португальцу все сложнее и сложнее приходится удерживаться на плаву. Не говоря уже о том, что доказать/подтвердить свой статус Особенного вообще нет никакой возможности.

Из «Тоттенхэма» Моуринью убрали за неудовлетворительные результаты. Впервые с сезона 2001/2002 Жозе не смог выиграть ни одного трофея. Но главное - даже не наличие новых «чашек» в клубном музее «шпор». Главное – остальное: антураж, тактика, манера поведения, общение. Все это в исполнении Моуринью было не таким, каким должно было быть. Ну, или каком все это хотел видеть собственник лондонского клуба Леви. Понимаете, Дэниэл хотел сделать со своего детища уже не только британский, но и мировой бренд. И приглашение Моуринью на должность рулевого команды очень вписывалась в канву амбиций главы «Хотспурс». Но в итоге Жозе зажигал лишь на пресс-конференциях. Зажечь команду новой идеей, новой верой, да чего там – новой манерой игры – он так и не смог. По установившейся в последние годы традиции, после ухода Моура раздевалка «шпор» раскололась на две части. Со многими недавно ведущими футболистами португалец поругался. Он не гнушался их критиковать публично. В то время как не стеснялся хвалить себя любимого.

Но по факту хвалить было не за что: вылет из Лиги Европы от скромного загребского «Динамо», провал в чемпионате Англии. Для Дэниэла Леви заполучить в свою вотчину Жозе Моуринью – это была настоящая мечта. Говорят, собственник лондонского клуба обхаживал португальца еще в начале двухтысячных. Но тогда не срослось. Срослось намного позже. Леви был убежден, что Моуринью все еще «агонь». Но, как было сказано выше, португалец продуцировал «пламя» уж слишком однобоко.

После заслуженной и закономерной, хоть и все равно неожиданной отставки (за несколько дней перед финалом Кубка лиги) из «Тоттенхэма», Моуринью заявил, что хочет передохнуть, «перезарядить батарейки». Мол, сейчас я в отпуске, и по мелочам размениваться не буду. Более того, португалец, по его же словам, собирался отдохнуть от футбола не пару недель, как получилось по факту, а значительно дольше – целый следующий сезон. Честно говоря, лично мне казалось, что именно сейчас удел Моуринью – работать на Евро-2020 экспертом на каком-нибудь крутом телеканале. А может даже, и не крутом. Но в итоге все получилось иначе. И быстрее.

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Его приход в «Рому» уже окрестили самым громким трансферным взрывом на итальянском футбольном пространстве последнего года. И в этом громком заявлении, в принципе, есть определенная доля истины. Италия наряду с родной Португалией остаются единственными футбольными площадками, на которых Моуринью все еще Особенный. «Зачетка» все еще продолжает работать на нынешнего нерадивого «студента». Но почему же так происходит? Градус гениальности Жозе ослабевает не по дням, а по часам, он явно теряет хватку, все чаще пляшет от соперника, а не от игры своей команды, идей все меньше, и все равно его приглашают. Как было сказано выше, после ухода из Лондона его уже вряд ли будут ждать в «приличном обществе». Тем не менее, отнюдь не самый последний клуб Италии купился. Почему?

На мой взгляд, все более-менее очевидно. Моур может не быть (точнее, он уже не является) золотом, но все равно продолжает блестеть. Его умению вести себя, точнее, «нести», может позавидовать любой мало-мальски известный тренер. Говорят, что на первой встрече с Леви Жозе произвел неизгладимое впечатление на босса «шпор». И тот сходу отвалил своему новому подопечному 16 миллионов евро в год. В дальнейшем президент «Тоттнэма» разочаровался в португальце. Как разочаровались до этого в «МанЮнайтед» и «Челси». Вот это – заболтать, очаровать, продать себя повыгоднее, в конце концов, - это у седовласого Жозе остается практически таким же, что и было в его первый заход в «Челси». Футбольный мир – причем не только мы с вами, болельщики да журналисты – запомнили его именно таким: экспрессивным, взрывным, неординарным, необузданным. Его яркое противостояние с Рафой Бенитесом – образец словесного уничтожения оппонента. Непревзойденный троллинг, как сказали бы сейчас. Его умение держаться на равных с сэром Алексом Фергюсоном – это образец, когда Магомед идет к горе. Ну, а конфронтация с Гвардиолой – это, как про мне, вообще лучшее, что случалось в тренерском цехе в нынешнем столетии.

Но только беда в том, что былого Моуринью уже нет. Он в «Тоттенхэме» хоть и выдавал на-гора кубометры слов, но неподкрепленные результатом те слова так и оставались лишь словами. С Гвардиолой сейчас не повоюешь, потому что Пеп ушел, точнее, улетел вперед на годы, а Жозе так и остался прижизненным слепком себя десятилетней давности.

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Однако в его тесном камерном театре имени одного актера, где даже ему любимому порой не хватает места, время от времени находятся благодарные зрители, у которых, как правило, просто хорошая память. Дэниэл Леви был как раз одним из таких. Следующим стал собственник «Ромы» Дэн Фридкин. Тут вообще аналогии просматриваются очень четко. «Волчий» клуб, как и «шпоры», хотел ангажировать Жозе раньше, но не срослось. Срослось позже. То есть, сейчас. Как и в случае с «Тоттенхэмом», где Моуринью сумел очаровать президента клуба, то же самое произошло и в «Роме». Паулу Фонсеке, дорабатывающему считанные дни своего контракта с «джаллоросси», американские собственники платили три миллиона евро в год. Немало, если считать общий затянувшийся кризис в европейском футболе: по уровню зарплаты бывший наставник «Шахтера» входил в серии А в топ-четверку. Но Моуринью «Рома» будет платить больше. Значительно больше: семь миллионов евро в год. К тому же, оказывается, несмотря на то, что Жозе оперативно нашел работу после увольнения в столице Британии, «Тоттенхэм» все равно будет ему выплачивать неустойку. Не всю, а ее часть. Оказывается, «Тоттенхэм» по условиям договора обязан доплачивать Моуру в первый год после разрыва контракта недостающие на его новом месте деньги к сумме 16 млн (именно столько тренер получал в год в «Тоттнэме»). Стало быть, «шпоры» отдадут своему бывшему девять миллионов за год. Просто за красивые глаза.

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На новом месте хитрый португалец тоже выбил себе некислое жалование. Мало того, что он станет вторым после Конте самым высокооплачиваемым тренером Италии (у алленаторе «Интера» годовой оклад 11 млн евро), так еще Жозе выбил себе трехгодичное соглашение. То есть, фактически на ближайшую трехлетку португалец, независимо от результатов, обезопасил себя от безработицы: в случае чего Фридкин, как и Леви, выплатит все до цента. Даже если выгонит Жозе через год.

Тем не менее, отдавая должное нечеловеческим способностям сеу Жозе производить впечатление, нравится, нужно признать, что уровень притязаний Моуринью постепенно снижается. «Рома» сейчас – как чемодан без ручки. Давно канули в Лету времена, когда «волки» считались одной из главных сил в серии А. сейчас эта команда – чуть выше по кадровому подбору, чем середняк, но явно ниже, нежели даже не блещущий сосед по Вечному Городу «Лацио». Не говоря уже о «Юве» и миланских коллективах. В наследство от Фонсеки Моуринью получает разобранную команду, без четкого рисунка игры, без должного контакта по осе тренер – менеджмент, с конфликтами (Джеко), без шансов на Лигу чемпионов и с минимальными – на Лигу Европы. В общем, это явно не «Реал» или «МЮ». И даже не «Тоттенхэм».



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К тому же, в «Роме» Моур получит в наследство и своих бывших подопечных, которые вряд ли обрадовались его назначению. В первую очередь речь идет о Мхитаряне, который убегал от португальца свет за очи с «Олд Траффорд», и Смоллинге, история которого весьма похожа. Крис, как и Генрих, не нашел общего языка с португальцем в «МЮ». С Педро Жозе пересекался в «Челси». Не все так токсично, как в двух первых случаях, но и испанца вряд ли можно назвать ярым сторонником Моуринью. Как-то уже прямо сейчас стремно становится за атмосферу в раздевалке «Ромы».

Хотя после разговора с собственником «волков» Жозе Моуринью получил заверения в поддержке и обещания новых трансферов. Римский клуб намерен сделать качественно новый виток в своем развитии. Стать, так сказать, по-настоящему не только итальянским, но и мировым брендом.

Не так давно один известный лондонский клуб тоже этого хотел. И тоже связывал свою новую ступеньку эволюции с именем Моуринью. И просчитался. Почему-то кажется, что и в столице Италии португальца ждет та же участь. Потому что окромя умения себя продавать и подавать, у Жозе, к сожалению, практически ничего не осталось от того, что десяток лет назад делало его действительно Особенным.

А коль так, после года-полтора на «Стадио Олимпико» португальца погонят восвояси. Выплатив, конечно же, причитающееся за три года. И дальше, куда он может пойти, будет, в лучшем случае, «Порту» или «Бенфика».

Круг замкнется.

Текст: meta.ua/sport