Владислав ВАНАТ: «В Динамо всегда есть ответственность»

19-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат поделился впечатлениями от продления контракта с клубом:

- Влад, какие впечатления после подписания нового контракта с «Динамо»? Какая у тебя теперь ответственность перед клубом, болельщиками?

- Приятные ощущения. Ответственность в «Динамо» есть всегда, на любом уровне. Являясь игроком «Динамо», всегда чувствуешь ответственность за работу и отношение к делу.

- В этом сезоне о тебе узнало еще больше любителей футбола, ведь ты бьешь рекорд за рекордом…

- Всегда есть ответственность, когда ты играешь за киевское «Динамо». За это мы любим футбол, ради этого стоит посвящать себя этому виду спорта.

- Уже полгода ты тренируешься с первой командой. Что почерпнул от работы под руководством Мирчи Луческу?

- Там уделяется много внимания деталям, о которых раньше даже не подумал бы – куда побежать, как правильно отдать пас. У Мистера есть чему поучиться.

- Вчера ты встречался с президентом «Динамо», подписывая контракт. Чего он тебе пожелал?

- Игорь Михайлович поздравил меня с рекордом и выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду.