ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с перспективным форвардом Ванатом

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с форвардом Владиславом Ванатом.
Срок договора не указан, однако соглашение является долгосрочным.
19-летний Ванат в нынешнем сезоне обновил рекорд по голом в молодежном чемпионате U-21. За тур до конца у него 25 мячей.
Ванат дважды в сезоне был в заявке основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.
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Источник — ФК Динамо Киев
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А так да - пора уже во взрослом футболе играть .
Перспективный пацан
Перспективный пацан
Перспективный пацан
А так да - пора уже во взрослом футболе играть .
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