ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с перспективным форвардом Ванатом

Владислав Ванат получил долгосрочный контракт

  • 06.05.2021 17:10
  • 3636 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с перспективным форвардом Ванатом
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с форвардом Владиславом Ванатом.

Срок договора не указан, однако соглашение является долгосрочным.

19-летний Ванат в нынешнем сезоне обновил рекорд по голом в молодежном чемпионате U-21. За тур до конца у него 25 мячей.

Ванат дважды в сезоне был в заявке основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 17:35
    0
    DK1961, 06.05.2021 17:22
    У него и техника, и чутье гола на порядок выше Беседина и Кривца. Очень хочется его видеть в основе, посмотрим, что будет дальше
    Это замечательно только УПЛ отличается от u19 -u21
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 17:33
    +2
    Хоть бы не сглазить парня.
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 06.05.2021 17:30
    +5
    OKs100, 06.05.2021 17:14
    Только возраст уже такой, что давно пора играть в основе, а не в дубле. Если за два года не заиграет, это списанный материал по типу Беседина, Кравца и так дальше.
    А чого це Кравць та Бєседін вже списаний матеріал? Кравець кращий сезон в Динамо видав на 8-й рік перебування в першій команді, коли йому було вже 25 років, за збірну активно грав та забивав в 26 років. У турків непогано грає останні сезони. А ви його вже списали. Бєсєдін хоч і не топ-нап, проте свої голи забиває. У кожного гравця свій вік, коли він на пік виходить. Подивіться, в якому віці почали грати на топ-рівні Варді чи Адуріс.
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    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 17:22
    +10
    У него и техника, и чутье гола на порядок выше Беседина и Кривца. Очень хочется его видеть в основе, посмотрим, что будет дальше
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    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 17:18
    +3
    OKs100, 06.05.2021 17:14
    Только возраст уже такой, что давно пора играть в основе, а не в дубле. Если за два года не заиграет, это списанный материал по типу Беседина, Кравца и так дальше.
    Ну думаю , в следующем сезоне у него будут шансы в первой команде .
    А так да - пора уже во взрослом футболе играть .
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    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 17:14
    -5
    funcat, 06.05.2021 17:11
    Отлично
    Перспективный пацан
    Только возраст уже такой, что давно пора играть в основе, а не в дубле. Если за два года не заиграет, это списанный материал по типу Беседина, Кравца и так дальше.
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    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 17:11
    +6
    Отлично
    Перспективный пацан
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    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 17:22
    +10
    У него и техника, и чутье гола на порядок выше Беседина и Кривца. Очень хочется его видеть в основе, посмотрим, что будет дальше
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    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 17:11
    +6
    Отлично
    Перспективный пацан
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 06.05.2021 17:30
    +5
    OKs100, 06.05.2021 17:14
    Только возраст уже такой, что давно пора играть в основе, а не в дубле. Если за два года не заиграет, это списанный материал по типу Беседина, Кравца и так дальше.
    А чого це Кравць та Бєседін вже списаний матеріал? Кравець кращий сезон в Динамо видав на 8-й рік перебування в першій команді, коли йому було вже 25 років, за збірну активно грав та забивав в 26 років. У турків непогано грає останні сезони. А ви його вже списали. Бєсєдін хоч і не топ-нап, проте свої голи забиває. У кожного гравця свій вік, коли він на пік виходить. Подивіться, в якому віці почали грати на топ-рівні Варді чи Адуріс.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 17:18
    +3
    OKs100, 06.05.2021 17:14
    Только возраст уже такой, что давно пора играть в основе, а не в дубле. Если за два года не заиграет, это списанный материал по типу Беседина, Кравца и так дальше.
    Ну думаю , в следующем сезоне у него будут шансы в первой команде .
    А так да - пора уже во взрослом футболе играть .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 17:33
    +2
    Хоть бы не сглазить парня.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 17:35
    0
    DK1961, 06.05.2021 17:22
    У него и техника, и чутье гола на порядок выше Беседина и Кривца. Очень хочется его видеть в основе, посмотрим, что будет дальше
    Это замечательно только УПЛ отличается от u19 -u21
    Ссылка
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