ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с перспективным форвардом Ванатом

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о подписании нового контракта с форвардом Владиславом Ванатом.

Срок договора не указан, однако соглашение является долгосрочным.

19-летний Ванат в нынешнем сезоне обновил рекорд по голом в молодежном чемпионате U-21. За тур до конца у него 25 мячей.

Ванат дважды в сезоне был в заявке основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.