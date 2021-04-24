23 гола в сезоне. Ванат побил рекорд Алиева по голам за молодежку

Молодой форвард киевлян может получить шансы в первой команде

  • 24.04.2021 15:27
  • 874 просмотра
  • 3 комментария
23 гола в сезоне. Ванат побил рекорд Алиева по голам за молодежку
© fcdynamo.kiev.ua

В субботу в матче против «Ингульца» U-21 форвард молодежной команды «Динамо» Владислав Ванат оформил дубль и довел счет голам в сезоне до 23-х.

Этим игрок сразу на 2 гола превзошел рекорд Александра Алиева по голам в одном молодежном сезоне. Хавбек «Динамо» в чемпионате 2006/07 забил 21 гол.

19-летний Ванат в нынешнем сезоне УПЛ дважды был в заявке первой команды, но на поле не выходил.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 15:39
    0
    может в последних матчах Луческу выпустит Ваната играть. Может уже пора. Беседин и, особенно, Супряга что-то "тормозят" - забивает за Динамо в основном полузащита.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 24.04.2021 15:33
    +1
    Теперь Ванату остается научиться материться, бухать, бить баб, посылать журналисток, и, вообще, стать ДЕРЬМОМ!!! Надеюсь, пацан - не пойдет по стопам мерзкого, бесталанного гаденыша!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 15:32
    +1
    Динамо Киев может в этом сезоне взять все трофеи и с основной и с молодёжной командой. Ваната ждём в первой команде. И не только его. Молодёжь очень перспективная
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 24.04.2021 15:33
    +1
    Теперь Ванату остается научиться материться, бухать, бить баб, посылать журналисток, и, вообще, стать ДЕРЬМОМ!!! Надеюсь, пацан - не пойдет по стопам мерзкого, бесталанного гаденыша!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 15:32
    +1
    Динамо Киев может в этом сезоне взять все трофеи и с основной и с молодёжной командой. Ваната ждём в первой команде. И не только его. Молодёжь очень перспективная
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 15:39
    0
    может в последних матчах Луческу выпустит Ваната играть. Может уже пора. Беседин и, особенно, Супряга что-то "тормозят" - забивает за Динамо в основном полузащита.
    Ссылка
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