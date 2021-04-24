23 гола в сезоне. Ванат побил рекорд Алиева по голам за молодежку

В субботу в матче против «Ингульца» U-21 форвард молодежной команды «Динамо» Владислав Ванат оформил дубль и довел счет голам в сезоне до 23-х.
Этим игрок сразу на 2 гола превзошел рекорд Александра Алиева по голам в одном молодежном сезоне. Хавбек «Динамо» в чемпионате 2006/07 забил 21 гол.
19-летний Ванат в нынешнем сезоне УПЛ дважды был в заявке первой команды, но на поле не выходил.
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Источник — Sport.ua
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