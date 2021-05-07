ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шахтер – Ингулец пройдет со зрителями

В воскресенье, 9 мая «Шахтер» в матче заключительного, 26-го тура УПЛ в Киеве на НСК «Олимпийский» примет «Ингулец». Начало матча – в 17:00.

Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Шахтер» уже начал реализацию билетов на матч. Минимальная цена – 50 гривен. Подробная информация о билетах - здесь.

Напомним, «Шахтер» уже досрочно обеспечил себе второе место в турнирной таблице УПЛ.