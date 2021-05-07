Игрок Миная: «Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал»

Полузащитник «Миная» Василий Пыняшко прокомментировал скандальный матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера» (поражение 0:4):

«Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал, туда-сюда. Так случилось, что опоздали на игру, но выходили драться и доказывать, сохранить прописку. К сожалению, не вышло выполнить задачу, которую поставили на игру.

Сейчас немножко нет эмоций, потому что действительно очень долго шли к этому. Это было нашей мечтой.

К сожалению, много ошибок сделали во втором круге, отпустили своих прямых конкурентов. Сейчас уже не о чем говорить».