Игрок Миная: «Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал»

Василий Пыняшко – о матче против «Шахтера»

  • 07.05.2021 14:27
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Игрок Миная: «Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал»
© ФК Минай. Василий Пыняшко

Полузащитник «Миная» Василий Пыняшко прокомментировал скандальный матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера» (поражение 0:4):

«Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал, туда-сюда. Так случилось, что опоздали на игру, но выходили драться и доказывать, сохранить прописку. К сожалению, не вышло выполнить задачу, которую поставили на игру.

Сейчас немножко нет эмоций, потому что действительно очень долго шли к этому. Это было нашей мечтой.

К сожалению, много ошибок сделали во втором круге, отпустили своих прямых конкурентов. Сейчас уже не о чем говорить».

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Источник — ТК Футбол

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