Луиш Каштру уступил в заочном споре с Паулу Фонсекой

Победа «Шахтера» над «Минаем» (4:0) стала 40-й для наставника горняков Луиша Каштру в чемпионатах Украины. Юбилейную викторию он отпраздновал в 56-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось 8 тренерам - шести динамовским и двум «Шахтера», в том числе рекордсмену УПЛ Мирче Луческу (46 матчей).

К слову, долгое время Каштру шел по победному графику своего предшественника на посту главного тренера оранжево-черных Паулу Фонсеки. Но в итоге уступил в заочном споре с соотечественником, отстав от него на 3 матча.

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины