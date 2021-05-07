Луиш Каштру уступил в заочном споре с Паулу Фонсекой

Наставник горняков отпраздновал 40-ю викторию в 56-м матче в УПЛ

  • 07.05.2021 13:07
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Луиш Каштру уступил в заочном споре с Паулу Фонсекой
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Победа «Шахтера» над «Минаем» (4:0) стала 40-й для наставника горняков Луиша Каштру в чемпионатах Украины. Юбилейную викторию он отпраздновал в 56-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось 8 тренерам - шести динамовским и двум «Шахтера», в том числе рекордсмену УПЛ Мирче Луческу (46 матчей).

К слову, долгое время Каштру шел по победному графику своего предшественника на посту главного тренера оранжево-черных Паулу Фонсеки. Но в итоге уступил в заочном споре с соотечественником, отстав от него на 3 матча.

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клубы

Дата

Соперник

Счет

46-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

03.10.2005

Ильичевец (д)

6:0

48-й

Юрий СЕМИН

Динамо

18.04.2011

Заря (д)

2:0

50-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20.03.2016

Заря (д)

1:0

52-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

30.08.1998

Прикарпатье (д)

7:0

53-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

19.05.2007

Харьков (д)

2:0

53-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

25.02.2018

Звезда (д)

5:0

54-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

04.04.2004

Ильичевец (г)

1:0

55-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

13.04.2019

Мариуполь (г)

1:0

56-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

06.05.2021

Минай (г)

4:0

58-й

Йожеф САБО

Динамо

28.03.1996

Волынь (д)

4:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 07.05.2021 14:09
    0
    Ковыряние в цифрах ради цифр, лучше подсчитайте сколько раз в этом сезоне тренер делал первую замену ведя в счете, при ничьей, при проигрыше и к чему это приводило. Вариантов с заменами можно на клепать много.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 07.05.2021 14:09
    0
    Ковыряние в цифрах ради цифр, лучше подсчитайте сколько раз в этом сезоне тренер делал первую замену ведя в счете, при ничьей, при проигрыше и к чему это приводило. Вариантов с заменами можно на клепать много.
    Ссылка
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