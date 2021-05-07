Луиш Каштру уступил в заочном споре с Паулу Фонсекой

Победа «Шахтера» над «Минаем» (4:0) стала 40-й для наставника горняков Луиша Каштру в чемпионатах Украины. Юбилейную викторию он отпраздновал в 56-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось 8 тренерам - шести динамовским и двум «Шахтера», в том числе рекордсмену УПЛ Мирче Луческу (46 матчей).
К слову, долгое время Каштру шел по победному графику своего предшественника на посту главного тренера оранжево-черных Паулу Фонсеки. Но в итоге уступил в заочном споре с соотечественником, отстав от него на 3 матча.
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 40 побед в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Клубы
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
46-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
03.10.2005
|
Ильичевец (д)
|
6:0
|
48-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
18.04.2011
|
Заря (д)
|
2:0
|
50-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
20.03.2016
|
Заря (д)
|
1:0
|
52-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
30.08.1998
|
Прикарпатье (д)
|
7:0
|
53-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
19.05.2007
|
Харьков (д)
|
2:0
|
53-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
25.02.2018
|
Звезда (д)
|
5:0
|
54-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
04.04.2004
|
Ильичевец (г)
|
1:0
|
55-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
13.04.2019
|
Мариуполь (г)
|
1:0
|
56-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
06.05.2021
|
Минай (г)
|
4:0
|
58-й
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
28.03.1996
|
Волынь (д)
|
4:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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