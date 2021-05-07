ФОТО. Мораес показал, в чьем окружении восстанавливается после травмы

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

Ранее футболисту сделали операцию в Барселоне. Восстановление займет минимум полгода.

«Любовь — лучший витамин для жизни!», — написал Мораес, поделившись фото со своей семьей.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.