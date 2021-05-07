Анатолий ЧАНЦЕВ: «Минай? Это выглядит как детский сад»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев подвел итоги поражения «Миная» от «Шахтера» (0:4) в поединке 25-го тура УПЛ и вылета ужгородского клуба из УПЛ.

«Это выглядит как детский сад… Шансов против «Шахтера» у «Миная», естественно, не было никаких. Но причина такого спада на финише — финансовая, в первую очередь. Сказались проблемы у президента клуба. А ситуация перед матчем с «Шахтером» — как гром среди ясного неба. Оказывается, у нас все возможно. Но следует признать, что «Минай» по игре — худшая команда УПЛ. К слову, не считаю, что Кобин был неопытным тренером, из-за чего ужгородцы пострадали. Наоборот, он вместе с «Минаем» выиграл Первую лигу, а это непросто сделать! Кобина напрасно уволили, и к добру это не привело», — считает Чанцев.