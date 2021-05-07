Любопытная рокировка: Гасперини в Ювентус, Де Дзерби – в Аталанту?

Итальянский журналист Энцо Буккьони сообщил, что в руководстве «Ювентуса» проявляют интерес к сотрудничеству с наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которого в клубе из Бергамо может заменить коуч «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
«Вокруг Гасперини тоже ходят слухи. И это не имеет ничего общего с Лигой чемпионов, это не проблема «Аталанты». Тренер, который заставляет команду играть хорошо и зрелищно, вызывает интерес. «Ювентус» следит за ним, часть менеджмента туринского клуба видит его возвращение в качестве главного тренера первой команды (с 1994 по 2003 годы Гасперини тренировал молодежные команды «Ювентуса» - прим.). Гасперини знает, что Перкасси (президент «Аталанты» - прим.) не будет препятствовать ему в знак благодарности, и если так, решением для «Аталанты» может стать Де Дзерби. Между тем, тренер «Сассуоло» находится в тесном контакте с «Шахтером», рассчитывая поговорить с клубом, но также он интересен и «Фиорентине», - написал Буккьони.
Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить «Шахтер» со следующего сезона. Его зарплата в донецком клубе составит 2 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на 3 года.
Источник — Tutto Atalanta
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Вот только уберут от Пирло ?
Руководство Юве говорило о повсеместном доверии , не смотря на результаты
Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
Что не сравнимо с испанцами и другими.
Но сейчас деньги решают все.
Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
В принципе на виду у своей федерации.
Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
Что не сравнимо с испанцами и другими.
Но сейчас деньги решают все.
Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
В принципе на виду у своей федерации.
Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
Что не сравнимо с испанцами и другими.
Но сейчас деньги решают все.
Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
В принципе на виду у своей федерации.
Вот только уберут от Пирло ?
Руководство Юве говорило о повсеместном доверии , не смотря на результаты
Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
Что не сравнимо с испанцами и другими.
Но сейчас деньги решают все.
Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
В принципе на виду у своей федерации.
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