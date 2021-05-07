Любопытная рокировка: Гасперини в Ювентус, Де Дзерби – в Аталанту?

В Италии пишут, что коуч «Сассуоло», которого сватают в «Шахтер», может остаться в Серии А

  • 07.05.2021 09:35
  • 2334 просмотра
  • 6 комментариев
Любопытная рокировка: Гасперини в Ювентус, Де Дзерби – в Аталанту?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини и Роберто Де Дзерби (справа)

Итальянский журналист Энцо Буккьони сообщил, что в руководстве «Ювентуса» проявляют интерес к сотрудничеству с наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которого в клубе из Бергамо может заменить коуч «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

«Вокруг Гасперини тоже ходят слухи. И это не имеет ничего общего с Лигой чемпионов, это не проблема «Аталанты». Тренер, который заставляет команду играть хорошо и зрелищно, вызывает интерес. «Ювентус» следит за ним, часть менеджмента туринского клуба видит его возвращение в качестве главного тренера первой команды (с 1994 по 2003 годы Гасперини тренировал молодежные команды «Ювентуса» - прим.). Гасперини знает, что Перкасси (президент «Аталанты» - прим.) не будет препятствовать ему в знак благодарности, и если так, решением для «Аталанты» может стать Де Дзерби. Между тем, тренер «Сассуоло» находится в тесном контакте с «Шахтером», рассчитывая поговорить с клубом, но также он интересен и «Фиорентине», - написал Буккьони.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить «Шахтер» со следующего сезона. Его зарплата в донецком клубе составит 2 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на 3 года.

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Источник — Tutto Atalanta

(5 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 10:17
    0
    в Шахтёре ждут Моуринью (инсайд от друга Цыганыка)
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 07.05.2021 10:15
    0
    Конечно Аталанта предпочтительнее шахтёра
    Вот только уберут от Пирло ?
    Руководство Юве говорило о повсеместном доверии , не смотря на результаты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.05.2021 10:13
    0
    Trasher311987, 07.05.2021 10:08
    Итальянцы очень очень мало работали за границей.
    Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
    Что не сравнимо с испанцами и другими.
    Но сейчас деньги решают все.
    Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
    В принципе на виду у своей федерации.
    Раньери еще
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.05.2021 10:08
    +1
    Итальянцы очень очень мало работали за границей.
    Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
    Что не сравнимо с испанцами и другими.
    Но сейчас деньги решают все.
    Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
    В принципе на виду у своей федерации.
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 07.05.2021 09:46
    -3
    Грёбаная санта-барбара
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:45
    +3
    Після прочитання цього: "Навколо Гасперіні теж ходять чутки"...Перестав читати далі. Навіщо писати про чутки?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:45
    +3
    Після прочитання цього: "Навколо Гасперіні теж ходять чутки"...Перестав читати далі. Навіщо писати про чутки?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.05.2021 10:08
    +1
    Итальянцы очень очень мало работали за границей.
    Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
    Что не сравнимо с испанцами и другими.
    Но сейчас деньги решают все.
    Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
    В принципе на виду у своей федерации.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 10:17
    0
    в Шахтёре ждут Моуринью (инсайд от друга Цыганыка)
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 07.05.2021 10:15
    0
    Конечно Аталанта предпочтительнее шахтёра
    Вот только уберут от Пирло ?
    Руководство Юве говорило о повсеместном доверии , не смотря на результаты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.05.2021 10:13
    0
    Trasher311987, 07.05.2021 10:08
    Итальянцы очень очень мало работали за границей.
    Я могу вспомнить Сакки Липпи Анчелотти, ди Маттео и Капелло. Это если брать известных.
    Что не сравнимо с испанцами и другими.
    Но сейчас деньги решают все.
    Хотя Аталанта намного престижнее Шахтера группа лч чемпионат сильнее.
    В принципе на виду у своей федерации.
    Раньери еще
    Ссылка
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