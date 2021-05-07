Александр ПОВОРОЗНЮК: «У меня были контузия и сотрясение мозга»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, какие травмы он получил после взрыва гранаты в своем кабинете.

«В первые дни после инцидента со взрывом ходил на эмоциях от всего пережитого. Просыпался среди ночи от головной боли, все гудит, будто реактивный самолет идет сначала на взлет, а потом на посадку. Я надеялся, что все обойдется без попадания в больницу, но потом обратился к врачам, и мне сказали, что нужны уколы на протяжении десяти дней. Потому что контузия реально была, как и сотрясение», — рассказал Поворознюк.