Александр ПОВОРОЗНЮК: «У меня были контузия и сотрясение мозга»

Президент «Ингульца» рассказал, какие травмы получил после взрыва гранаты в своем кабинете

  • 07.05.2021 09:22
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «У меня были контузия и сотрясение мозга»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, какие травмы он получил после взрыва гранаты в своем кабинете.

«В первые дни после инцидента со взрывом ходил на эмоциях от всего пережитого. Просыпался среди ночи от головной боли, все гудит, будто реактивный самолет идет сначала на взлет, а потом на посадку. Я надеялся, что все обойдется без попадания в больницу, но потом обратился к врачам, и мне сказали, что нужны уколы на протяжении десяти дней. Потому что контузия реально была, как и сотрясение», — рассказал Поворознюк.

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Источник — Футбол 1/2/3

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