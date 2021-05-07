Учредителям Миная клуб нужен только в элитном дивизионе

Команда может отказаться от выступлений в Первой лиге

  • 07.05.2021 08:54
  • 5490 просмотров
  • 6 комментариев
Учредителям Миная клуб нужен только в элитном дивизионе
© ФК Шахтер Донецк

Потерпев поражение в 25-м туре чемпионата УПЛ от донецкого «Шахтера» (0:4), «Минай» вылетел в Первую лигу.

Это может быть только началом бед «Миная». По имеющейся информации, учредителей закарпатского клуба интересовал только элитный дивизион, поэтому выступление «Миная» в новом сезоне в Первой лиге под большим вопросом. Не исключен вариант, что в ближайшей перспективе «Минай» сосредоточится только на развитии детско-юношеского футбола.

После ухода в отставку главного тренера Василия Кобина и появления тренера-консультанта Александра Севидова в действиях закарпатской команды исчезла уверенность в своих силах, сплоченность. Этим и можно объяснить отсутствие в поединке с «горняками» нескольких ведущих игроков. Негативно сказалось на микроклимате в «Минае» и то, что спортивный директор Михаил Кополовец в последнее время вынужден был отойти от дел.

Чтобы продолжить борьбу за выживание, «Минаю» нужно было сыграть с «Шахтером» хотя бы вничью.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 09:57
    0
    ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:12
    Ну, географічно чемпіонат виглядав би цікавіше якби залишилася команда з практично найвіддаленішої західної точки країни.
    Ты закарпат или нет?
    Ужгород может выйти в первую лигу с большой вероятностью
    пусть сливаются и опять штурмуют, как это делала Говерла-Закарпатье
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 09:55
    +1
    zakharka, 07.05.2021 09:44
    Хто написав цю галіматью?
    Самі , хоч читаєте що пишите?
    там указано
    Источник — Meta-ratings.com.ua
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 07.05.2021 09:53
    -1
    Пора потихоньку очищать вышку от всяких минаев, сейчас начнут возвращаться Одесса, Харьков, Кривой Рог...
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.05.2021 09:44
    0
    Хто написав цю галіматью?
    Самі , хоч читаєте що пишите?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:12
    +5
    аоот оооит, 07.05.2021 09:06
    Кому они нужны кроме букмекеров?
    Ну, географічно чемпіонат виглядав би цікавіше якби залишилася команда з практично найвіддаленішої західної точки країни.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 07.05.2021 09:06
    -1
    Кому они нужны кроме букмекеров?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:12
    +5
    аоот оооит, 07.05.2021 09:06
    Кому они нужны кроме букмекеров?
    Ну, географічно чемпіонат виглядав би цікавіше якби залишилася команда з практично найвіддаленішої західної точки країни.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 09:55
    +1
    zakharka, 07.05.2021 09:44
    Хто написав цю галіматью?
    Самі , хоч читаєте що пишите?
    там указано
    Источник — Meta-ratings.com.ua
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 09:57
    0
    ZAKARPATFAN, 07.05.2021 09:12
    Ну, географічно чемпіонат виглядав би цікавіше якби залишилася команда з практично найвіддаленішої західної точки країни.
    Ты закарпат или нет?
    Ужгород может выйти в первую лигу с большой вероятностью
    пусть сливаются и опять штурмуют, как это делала Говерла-Закарпатье
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 07.05.2021 09:44
    0
    Хто написав цю галіматью?
    Самі , хоч читаєте що пишите?
    Ссылка
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