Учредителям Миная клуб нужен только в элитном дивизионе

Потерпев поражение в 25-м туре чемпионата УПЛ от донецкого «Шахтера» (0:4), «Минай» вылетел в Первую лигу.

Это может быть только началом бед «Миная». По имеющейся информации, учредителей закарпатского клуба интересовал только элитный дивизион, поэтому выступление «Миная» в новом сезоне в Первой лиге под большим вопросом. Не исключен вариант, что в ближайшей перспективе «Минай» сосредоточится только на развитии детско-юношеского футбола.

После ухода в отставку главного тренера Василия Кобина и появления тренера-консультанта Александра Севидова в действиях закарпатской команды исчезла уверенность в своих силах, сплоченность. Этим и можно объяснить отсутствие в поединке с «горняками» нескольких ведущих игроков. Негативно сказалось на микроклимате в «Минае» и то, что спортивный директор Михаил Кополовец в последнее время вынужден был отойти от дел.

Чтобы продолжить борьбу за выживание, «Минаю» нужно было сыграть с «Шахтером» хотя бы вничью.