КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Артета неудачно из пушки стрелял

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету.
«Канониры» под руководством Артеты вылетели в полуфинале Лиги Европы от испанского «Вильярреала» (1:2, 0:0).
«Арсенал» :(», — прокомментировал Момани свою работу, где Артета не слишком удачно стреляет из пушки.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.