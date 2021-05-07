Пау ТОРРЕС: «Вильярреал заслужил этот финал»

Футболист испанской команды рассказал о выходе в финал Лиги Европы

  • 07.05.2021 08:26
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Пау ТОРРЕС: «Вильярреал заслужил этот финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. В полуфинале «желтая субмарина» по сумме двух матчей обыграла лондонский «Арсенал» (2:1, 0:0).

«Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал. Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что мы обязаны воспользоваться этим историческим шансом.

Нам пришлось непросто, у «Арсенала» были шансы, но и мы создали пару моментов. Мне кажется, что характер нашей команды стал решающим фактором этого успеха.

Финал против «Манчестер Юнайтед»? Нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что «Вильярреал» будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — отметил Торрес.

В финале Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — УЕФА

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