Кривцов провел 200-й матч за Шахтер

Поединок 25-го тура УПЛ против «Миная» (4:0) стал юбилейным для 30-летнего украинского защитника «Шахтера» Сергея Кривцова. Футболист провел свой 200-й матч в составе «горняков».

Кривцов защищает цвета «Шахтера» с лета 2010 года после перехода из запорожского «Металлурга».

В текущем сезоне Сергей провел за «горняков» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.