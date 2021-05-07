Кривцов провел 200-й матч за Шахтер

Поединок 25-го тура УПЛ против «Миная» (4:0) стал юбилейным для 30-летнего украинского защитника «Шахтера» Сергея Кривцова. Футболист провел свой 200-й матч в составе «горняков».
Кривцов защищает цвета «Шахтера» с лета 2010 года после перехода из запорожского «Металлурга».
В текущем сезоне Сергей провел за «горняков» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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