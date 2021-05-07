Президент Вильярреала: «Здорово, что испанская команда вышла в финал ЛЕ»

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. В полуфинале «Вильярреал» по сумме двух матчей одолел лондонский «Арсенал» (2:1, 0:0).

«То, что мы после многих попыток сыграем в финале клубного турнира, очень важно для нас. Мы наконец-то добились этого, и сейчас как следует отпразднуем наше достижение. Ну а позже начнем готовиться к финалу в Гданьске.

Мы так долго ждали того момента, когда наконец преодолеем полуфинал. Здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. Теперь там будут бороться три гранда Премьер-лиги и скромный испанский клуб под названием «Вильярреал», — отметил Роиг.

В финале Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».