Тарас СТЕПАНЕНКО: «Победа, которая не вызывает эйфории»

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Минаем» (4:0) в поединке 25-го тура УПЛ.

«Победа, которая не вызывает эйфории.

С болельщиками, пусть и в минимальном количестве, стадион ожил.

Не устану повторять, как важно ваше присутствие и поддержка на трибунах!», — написал Тарас после матча.

В поединке с «Минаем» Степаненко отметился дублем, забив на 29-й и 81-й минутах встречи.