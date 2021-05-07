Тарас СТЕПАНЕНКО: «Победа, которая не вызывает эйфории»

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Минаем» (4:0) в поединке 25-го тура УПЛ.
«Победа, которая не вызывает эйфории.
С болельщиками, пусть и в минимальном количестве, стадион ожил.
Не устану повторять, как важно ваше присутствие и поддержка на трибунах!», — написал Тарас после матча.
В поединке с «Минаем» Степаненко отметился дублем, забив на 29-й и 81-й минутах встречи.
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