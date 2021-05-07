Тарас СТЕПАНЕНКО: «Победа, которая не вызывает эйфории»

Украинский полузащитник подвел итоги поединка с «Минаем» (4:0)

  • 07.05.2021 07:25
  • 1389 просмотров
  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Победа, которая не вызывает эйфории»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Минаем» (4:0) в поединке 25-го тура УПЛ.

«Победа, которая не вызывает эйфории.

С болельщиками, пусть и в минимальном количестве, стадион ожил.

Не устану повторять, как важно ваше присутствие и поддержка на трибунах!», — написал Тарас после матча.

В поединке с «Минаем» Степаненко отметился дублем, забив на 29-й и 81-й минутах встречи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    BUCH
    online
      BUCH, 07.05.2021 08:19
    +1
    Победа - счёт которыо, был известен до игры....
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 07.05.2021 08:19
    +1
    Победа - счёт которыо, был известен до игры....
    Ссылка
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