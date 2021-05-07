В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» на своем поле разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Герта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Петер Пекарик (Герта).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Герта).
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Источник — MEGOGO
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