Бундеслига. Герта разгромила Фрайбург и сделала шаг к спасению

Сегодня «Герта» в перенесенном матче 30-го тура Бундеслиги дома разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.

«Герта» - «Фрайбург» - 3:0

Голы: Пентек 14, Пекарик 22, Радоньич 85

Эта победа позволила «Герте» набрать 30 очков и покинуть зону вылета. У берлинской команды еще одна игра в запасе. «Фрайбург» остался девятым в турнирной таблице с 41 баллом.