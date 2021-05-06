Бундеслига. Герта разгромила Фрайбург и сделала шаг к спасению

Сегодня «Герта» в перенесенном матче 30-го тура Бундеслиги дома разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.
«Герта» - «Фрайбург» - 3:0
Голы: Пентек 14, Пекарик 22, Радоньич 85
Эта победа позволила «Герте» набрать 30 очков и покинуть зону вылета. У берлинской команды еще одна игра в запасе. «Фрайбург» остался девятым в турнирной таблице с 41 баллом.
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Источник — Sport.ua
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