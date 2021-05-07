Гарри МАГУАЙР: «Мы не хотим проигрывать. Вообще»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2, 2:3) по итогам двухматчевого противостояния.
«Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Мы хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал.
Кавани забил два роскошных мяча. Знаем, что он обладает классным рывком и всегда будет получать шансы после наших передач в штрафную. Как центральный защитник я не слишком доволен тем, что Давиду Де Хеа пришлось так часто вступать в игру. Он часто спасал на протяжении своей карьеры», - сказал Магуайр.
Источник — УЕФА
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