Гарри МАГУАЙР: «Мы не хотим проигрывать. Вообще»

Капитан «Манчестер Юнайтед» – о выходе в финал Лиги Европы, несмотря на поражение в Риме

  • 07.05.2021 05:22
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Гарри МАГУАЙР: «Мы не хотим проигрывать. Вообще»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2, 2:3) по итогам двухматчевого противостояния.

«Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Мы хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал.

Кавани забил два роскошных мяча. Знаем, что он обладает классным рывком и всегда будет получать шансы после наших передач в штрафную. Как центральный защитник я не слишком доволен тем, что Давиду Де Хеа пришлось так часто вступать в игру. Он часто спасал на протяжении своей карьеры», - сказал Магуайр.

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Источник — УЕФА

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