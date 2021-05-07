Максим БЕЛЫЙ: «Вот на что мы способны, когда на нас не давит результат»

Защитник «Руха» – о разгромной победе над «Олимпиком»

  • 07.05.2021 05:01
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Максим БЕЛЫЙ: «Вот на что мы способны, когда на нас не давит результат»
© ФК Рух Львов. Максим Белый (слева)

Защитник львовского «Руха» Максим Белый прокомментировал разгромную победу над донецким «Олимпиком» (3:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«Этот поединок продемонстрировал, на что мы способны, когда на нас не давит результат. Играли спокойно, раскованно, как говорится, в свое удовольствие. Забили замечательные мячи и тем самым порадовали болельщиков, которые сегодня пришли на стадион нас поддержать. Надеюсь, в следующем сезоне их будет больше. Поздравляю всех с победой. Осталась еще одна игра, после чего будем готовиться к следующему сезону.

Тренерский штаб стабилизировал состав, внес минимальные изменения, поэтому показываем качественную игру. Будем двигаться в этом направлении. У нас тяжелый график, ведь в течение месяца играем через каждые три-четыре дня, поэтому во втором тайме играли по счету. Отдали инициативу «Олимпику», но игру мы контролировали до финального свистка», - сказал Белый.

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Источник — ФК Рух Львов

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