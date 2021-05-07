Андрей БОРЯЧУК: «Воспользовались ошибками Олимпика сполна»

Форвард «Руха» – о разгромной победе над донецким клубом

  • 07.05.2021 04:00
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Андрей БОРЯЧУК: «Воспользовались ошибками Олимпика сполна»
© ФК Рух Львов. Андрей Борячук

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук прокомментировал разгромную победу над донецким «Олимпиком» (3:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«Понемногу набираю свою форму. Всегда стараюсь играть как можно лучше и помогать команде. Нужно продолжать и дальше в таком духе. Должны побеждать и получать очки.

Мы были настроены на игру. Понимали, что нас ждет непростой матч, поэтому с первых минут начали прессинговать соперника и выбегали в контратаки. Игроки «Олимпика» допускали ошибки, а мы ими воспользовались сполна. Первый тайм решил судьбу встречи.

Во время моего забитого гола очень классную передачу отдал Богдан Бойчук. Я оценил ситуацию, увидел, что кипер немного вышел из линии ворот, и пробил головой. К счастью, попал в створ», - сказал Борячук.

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Источник — ФК Рух Львов

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