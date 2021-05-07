В матче 21-го тура Второй лиги Украины Б симферопольская «Таврия» разгромила черкасский «Днепр» со счетом 4:0.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Бойко (Таврия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Богданов (Таврия).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Чмеленко (Таврия).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Чмеленко (Таврия).
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Источник — Sport.ua
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