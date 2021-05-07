Микель АРТЕТА: «Мы бились до последней минуты»

Наставник «Арсенала» – о вылете из Лиги Европы

  • 07.05.2021 03:20
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Микель АРТЕТА: «Мы бились до последней минуты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с испанским «Вильярреалом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях.

Мы опустошены и очень разочарованы, но должны поздравить «Вильярреал» с выходом в финал. Мы бились до последней минуты. Если брать сегодняшний второй тайм, то мы, как мне кажется, заслуживали победы. К сожалению, мы не использовали свои шансы», - сказал Артета.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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