Унаи ЭМЕРИ: «Мы заслуженно прошли в финал»

Наставник «Вильярреала» – об успешном исходе противостояния с «Арсеналом»

  • 07.05.2021 02:58
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Унаи ЭМЕРИ: «Мы заслуженно прошли в финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «желтой субмарине» выйти в финал турнира.

«Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у «Арсенала». Это надо признать. Знаю, что нам придется нелегко против «Юнайтед», но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру.

Мы очень гордимся собой, ведь «Арсенал» - отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись», - сказал Эмери.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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