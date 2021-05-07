Унаи ЭМЕРИ: «Мы заслуженно прошли в финал»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «желтой субмарине» выйти в финал турнира.

«Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у «Арсенала». Это надо признать. Знаю, что нам придется нелегко против «Юнайтед», но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру.

Мы очень гордимся собой, ведь «Арсенал» - отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись», - сказал Эмери.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.