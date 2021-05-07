Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Это было довольно странное противостояние»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2, 2:3) по итогам двухматчевого противостояния.

«Ощущения, конечно, великолепные. Мы провели очень и очень хороший тайм на «Олд Траффорд», который вывел нас в финал. Разочарован, что проиграли сегодня. Особенно тем, как мы проиграли. Счет мог быть 6:6 или 8:6 в их пользу. Это было довольно странное противостояние.

Мы следили за «Вильярреалом» немного. К финалу будем готовы - он состоит из одного матча. Полуфиналы обычно трудные, а финал - это финал. Мы хорошо подготовимся», - сказал Сульшер.