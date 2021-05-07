Паулу ФОНСЕКА: «Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2) по итогам двухматчевого противостояния.

«Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере. Сегодня мы провели отличный матч, но этого не хватило.

Мы хорошо начали матч, создали много моментов, но они забили, воспользовавшись первым же своим шансом. Тем не менее мы нашли в себе силы, чтобы ответить», - сказал Фонсека.