Паулу ФОНСЕКА: «Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2) по итогам двухматчевого противостояния.
«Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере. Сегодня мы провели отличный матч, но этого не хватило.
Мы хорошо начали матч, создали много моментов, но они забили, воспользовавшись первым же своим шансом. Тем не менее мы нашли в себе силы, чтобы ответить», - сказал Фонсека.
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Источник — RTL
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