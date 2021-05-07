Свитолина впервые за восемь месяцев потеряет место в топ-5 рейтинга WTA

Украинку обойдет Арина Соболенко

  • 07.05.2021 00:56
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина впервые за восемь месяцев потеряет место в топ-5 рейтинга WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В новой редакции рейтинга WTA лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опуститься на шестую позиции.
 
Украинку обойдет Арина Соболенко из Беларуси, которая стала как минимум финалисткой на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Отметим, что в случае проигрыша Соболенко в финале разница между пятой и шестой позициями составит всего 10 очков.
 
Ранее теннисистка из Беларуси выше седьмого места не поднималась. В случае ее победы в финале, Соболенко обойдет еще и Софию Кенин, став четвертой ракеткой мира.

Предыдущий раз Свитолина вылетала из топ-5 мирового рейтинга 14 сентября прошлого года, но через неделю украинка сумела вернуться обратно.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 07.05.2021 01:05
    +1
    давно пора. хай в дилдоке остается)
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 07.05.2021 01:05
    +1
    давно пора. хай в дилдоке остается)
    Ссылка
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