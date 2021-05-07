Свитолина впервые за восемь месяцев потеряет место в топ-5 рейтинга WTA

В новой редакции рейтинга WTA лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опуститься на шестую позиции.



Украинку обойдет Арина Соболенко из Беларуси, которая стала как минимум финалисткой на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Отметим, что в случае проигрыша Соболенко в финале разница между пятой и шестой позициями составит всего 10 очков.



Ранее теннисистка из Беларуси выше седьмого места не поднималась. В случае ее победы в финале, Соболенко обойдет еще и Софию Кенин, став четвертой ракеткой мира.

Предыдущий раз Свитолина вылетала из топ-5 мирового рейтинга 14 сентября прошлого года, но через неделю украинка сумела вернуться обратно.