Нужно повторить. Финалистки Штутгарта разыграют титул в Мадриде

6 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Первая ракетка мира Эшли Барти вернула должок испанке Пауле Бадосе, которая обыграла австралийку месяц назад на кортах Чарльстона.
Во втором полуфинале Арина Соболенко из Беларуси в двух сетах одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.
Мадрид. 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Паула Бадоса – 6:4, 6:3
Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:3
Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта
Источник — Sport.ua
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