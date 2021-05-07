Нужно повторить. Финалистки Штутгарта разыграют титул в Мадриде

6 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Первая ракетка мира Эшли Барти вернула должок испанке Пауле Бадосе, которая обыграла австралийку месяц назад на кортах Чарльстона.



Во втором полуфинале Арина Соболенко из Беларуси в двух сетах одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

Мадрид. 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Паула Бадоса – 6:4, 6:3

Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:3

Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта