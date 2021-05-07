Нужно повторить. Финалистки Штутгарта разыграют титул в Мадриде

Эшли Барти и Арина Соболенко снова будут бороться за трофей

  • 07.05.2021 00:42
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Нужно повторить. Финалистки Штутгарта разыграют титул в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

6 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти вернула должок испанке Пауле Бадосе, которая обыграла австралийку месяц назад на кортах Чарльстона.
 
Во втором полуфинале Арина Соболенко из Беларуси в двух сетах одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

Мадрид. 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Паула Бадоса – 6:4, 6:3
 Арина Соболенко [5]  –  Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:3

Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта

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Источник — Sport.ua

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