САНЖАР: «Все рухнуло. Олимпик совершил грубые, детские ошибки в обороне»

Новый наставник «Олимпика» прокомментировал матч 25-го тура против «Руха»

  • 06.05.2021 23:39
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САНЖАР: «Все рухнуло. Олимпик совершил грубые, детские ошибки в обороне»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Новый наставник «Олимпика» Роман Санжар поделился впечатлениями от матча 25-го тура УПЛ против «Руха» (0:3):

«Мы совершили грубейшие ошибки в обороне. Проиграли всю игру за первые 20 минут. Борячук сегодня потерзал нашу оборону. Мы действовали в защите без учета игроков. С такими грубейшими ошибками при игре сзади рассчитывать на положительный результат невозможно. Да, ребята не сдавались, старались, но после того, как ты пропускаешь три мяча, вернуться в игру очень сложно.

Нужно было найти какие-то слова в перерыве для того, чтобы футболисты не опустили руки, продолжали бороться и играть. Во втором тайме мы выглядели достойно, хотя и «Рух» уже действовал по счету. У нас был контроль мяча, но не хватало остроты впереди. Хочется видеть больше инициативных действий, агрессию, больше креатива. Мы держали мяч, но до ударов, как правило, дело не доходило.

Однако, я повторюсь, атакующие действия – это одно, но допускать такие ошибки в обороне – непростительно. Для себя я получил много информации. Предстоит море работы. Для начала нужно постараться достойно завершить этот сезон. За второй тайм я могу свою команду похвалить. Они терпели, не сдались – молодцы. Но, опять-таки, допускать такие ошибки… Они убивают весь план на игру, весь настрой. Мы провели всего две тренировки, но даже то, что успели сделать, все рухнуло из-за детских ошибок».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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