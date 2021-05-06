ВИДЕО. Рома – Манчестер Юнайтед. Римляне забивают дважды и выходят вперед

На 58-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко сравнял счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» - 1:1:
А спустя всего три минуты хозяева уже вышли вперед благодаря голу Брайана Кристанте - 2:1:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.