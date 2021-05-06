ВИДЕО. Рома – Манчестер Юнайтед. Римляне забивают дважды и выходят вперед

«Рома» сравняла счет в матче с «Манчестер Юнайтед», а затем вышла вперед

  • 06.05.2021 23:38
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ВИДЕО. Рома – Манчестер Юнайтед. Римляне забивают дважды и выходят вперед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

На 58-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко сравнял счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» - 1:1:

А спустя всего три минуты хозяева уже вышли вперед благодаря голу Брайана Кристанте - 2:1:

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Источник — Sport.ua

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