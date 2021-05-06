Неуважаемая федерация, это уже ниже дна! Ультрас Зари обратились к УАФ

13 мая в финале Кубка Украины должны сыграть «Заря» и «Динамо»

  • 06.05.2021 22:35
  • 2972 просмотра
  • 13 комментариев
Неуважаемая федерация, это уже ниже дна! Ультрас Зари обратились к УАФ
© Instagram. Ультрас ФК Заря

Ультрас луганской «Зари» опубликовали обращение к Украинской ассоциации футбола:

«Близится конец сезона 2020/21, командам осталось сыграть последний тур, а двум из них встретиться в финале Кубка Украины – «Заря» Луганск и «Динамо» Киев. В итоге очень много вопросов и так мало ответов!

По состоянию на 6 мая до сих пор нет официальной информации от УАФ, которая занимается организацией матча (продажа билетов и т.д), ни о квоте, ни о том, как будут реализованы билеты.

Матч состоится 13 мая – в четверг, рабочий день. Многие люди отправятся поддержать свои команды в Тернополь, отпросятся с работы, построят планы, чтобы попасть на игру. А что они получат в ответ? Квоту в 50 билетов для клуба.

Не кажется ли вам, глубоко неуважаемая федерация, что это уже ниже дна? Не кажется ли вам, что болельщики команд-участниц должны иметь приоритет как количественный, так и в самой реализации билетов. Исходя из количества мест на стадионе – 15000, условные 25%, это 3750 мест. То есть для болельщиков команд, которые съезжаются со всей страны выделяется целых 3% от квоты? По 1,5% на команду? Серьезно?

Более того, УАФ выдвинула клубам требования собрать списки людей, которые приедут на матч. Вы берете на себя ответственность за обработку персональных данных? Болельщики дают свое согласие на обработку этих данных?

Выглядит странно. Сомневаемся, что они беспокоятся о юридической стороне вопроса. Либо это выборочная мера для фанатов клубов? Про реализацию билетов на другие секторы стадиона информации до сих пор нет. Самое интересное, что уже сегодня на OLX можно купить «пригласительные». Кто их продает? Вопрос риторический.

Исходя из вышесказанного хочется задать главный вопрос – а для кого вообще будет проведен финал? Для болельщиков? Не похоже на то, если взглянуть на все, что было перечислено! Уровень организации...»

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:10
    0
    APL, 06.05.2021 23:08
    Про медальки в кубок положити
    ну так это нормально
    и у Зари нет шансов с её игрой
    потому результат для меня известен
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:09
    0
    Vitalii_13UA, 06.05.2021 23:07
    Если бы они там остались, то только в подвале, так как все мы знаем что происходит там с теми, кто не поддерживал то, что происходит сейчас там.
    вы
    все
    ты там вообще хоть раз был?
    а я общаюсь с луганскими на некоторых наших сайтах
    довольны жизнью, воспитывают внуков, работают на даче, собирают грибы и ягоды
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 06.05.2021 23:08
    0
    MU, 06.05.2021 23:07
    ни к селу, ни к городу
    кому завидовать? тем мужикам?
    Про медальки в кубок положити
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:07
    -1
    APL, 06.05.2021 23:00
    Молча завидуй
    ни к селу, ни к городу
    кому завидовать? тем мужикам?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 23:07
    +1
    MU, 06.05.2021 22:58
    Это фото возле Авангарда в Луганске? Не похоже. На Славутич и подавно.
    5 фанов и уже ультрас? Все ультрас в Луганске остались. Так кто там со всей страны приедет за Зарю? Да и результат уже известен. Ведь надо медальки в кубок положить, а Заря ещё подождёт.
    Если бы они там остались, то только в подвале, так как все мы знаем что происходит там с теми, кто не поддерживал то, что происходит сейчас там.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:06
    0
    Надеюсь в финале кубка - судья будет все решения в пользу ДК принимать - что бы у всей Зари началась массовая шизофрения - чисто посмотреть выстоит ли наш коллегиат арбитров после всех последствий
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 06.05.2021 23:06
    0
    Каждое утро я начинаю с мониторинга всех сайтов (от УАФ до клубных) на предмет старта продаж билетов. До финала - неделя! И пока даже намёков нет о начале продажи билетов. Это действительно дурно пахнет, как минимум непрофессионализмом.
    И может некоторые далёкие от футбола люди удивятся, но да - на Зарю в Тернополь хотят приехать люди реально со всех областей страны.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.05.2021 23:03
    +3
    в стране пи*дец, и в этом пи*деце частная павелковская контора
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 06.05.2021 23:00
    0
    MU, 06.05.2021 22:58
    Это фото возле Авангарда в Луганске? Не похоже. На Славутич и подавно.
    5 фанов и уже ультрас? Все ультрас в Луганске остались. Так кто там со всей страны приедет за Зарю? Да и результат уже известен. Ведь надо медальки в кубок положить, а Заря ещё подождёт.
    Молча завидуй
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 22:58
    -7
    Это фото возле Авангарда в Луганске? Не похоже. На Славутич и подавно.
    5 фанов и уже ультрас? Все ультрас в Луганске остались. Так кто там со всей страны приедет за Зарю? Да и результат уже известен. Ведь надо медальки в кубок положить, а Заря ещё подождёт.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.05.2021 22:58
    +3
    Эта нешановна организация, пробила уже самое глубокое дно!!!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 22:54
    -2
    Матч будет в первую очередь для контор, после последних событий это очень хорошо видно и понятно
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 22:50
    +6
    Павелкинские шавки лохметки во всей красе. И долго ещё они беспределить будут?!?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 22:50
    +6
    Павелкинские шавки лохметки во всей красе. И долго ещё они беспределить будут?!?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 06.05.2021 23:03
    +3
    в стране пи*дец, и в этом пи*деце частная павелковская контора
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.05.2021 22:58
    +3
    Эта нешановна организация, пробила уже самое глубокое дно!!!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 23:07
    +1
    MU, 06.05.2021 22:58
    Это фото возле Авангарда в Луганске? Не похоже. На Славутич и подавно.
    5 фанов и уже ультрас? Все ультрас в Луганске остались. Так кто там со всей страны приедет за Зарю? Да и результат уже известен. Ведь надо медальки в кубок положить, а Заря ещё подождёт.
    Если бы они там остались, то только в подвале, так как все мы знаем что происходит там с теми, кто не поддерживал то, что происходит сейчас там.
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:10
    0
    APL, 06.05.2021 23:08
    Про медальки в кубок положити
    ну так это нормально
    и у Зари нет шансов с её игрой
    потому результат для меня известен
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 06.05.2021 23:09
    0
    Vitalii_13UA, 06.05.2021 23:07
    Если бы они там остались, то только в подвале, так как все мы знаем что происходит там с теми, кто не поддерживал то, что происходит сейчас там.
    вы
    все
    ты там вообще хоть раз был?
    а я общаюсь с луганскими на некоторых наших сайтах
    довольны жизнью, воспитывают внуков, работают на даче, собирают грибы и ягоды
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 06.05.2021 23:08
    0
    MU, 06.05.2021 23:07
    ни к селу, ни к городу
    кому завидовать? тем мужикам?
    Про медальки в кубок положити
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 06.05.2021 23:06
    0
    Надеюсь в финале кубка - судья будет все решения в пользу ДК принимать - что бы у всей Зари началась массовая шизофрения - чисто посмотреть выстоит ли наш коллегиат арбитров после всех последствий
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 06.05.2021 23:06
    0
    Каждое утро я начинаю с мониторинга всех сайтов (от УАФ до клубных) на предмет старта продаж билетов. До финала - неделя! И пока даже намёков нет о начале продажи билетов. Это действительно дурно пахнет, как минимум непрофессионализмом.
    И может некоторые далёкие от футбола люди удивятся, но да - на Зарю в Тернополь хотят приехать люди реально со всех областей страны.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 06.05.2021 23:00
    0
    MU, 06.05.2021 22:58
    Это фото возле Авангарда в Луганске? Не похоже. На Славутич и подавно.
    5 фанов и уже ультрас? Все ультрас в Луганске остались. Так кто там со всей страны приедет за Зарю? Да и результат уже известен. Ведь надо медальки в кубок положить, а Заря ещё подождёт.
    Молча завидуй
    Ссылка
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