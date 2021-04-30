Стало известно, какой телеканал покажет финал Кубка Украины Динамо – Заря

Финальный поединок состоится 13 мая в 19:00 на стадионе в Тернополе

  • 30.04.2021 20:38
  • 3116 просмотров
  • 5 комментариев
Стало известно, какой телеканал покажет финал Кубка Украины Динамо – Заря
© Sport.ua

Финал Кубка Украины, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Заря» Луганск, будет показывать телеканал UA:ПЕРШИЙ.

В полуфиналах «Динамо» разгромило «Агробизнес» (3:0), а «Заря» в серии пенальти обыграла «Александрию» (1:1, пен. 4:3).

«Динамо» в 2020 году завоевало трофей, победив в финале «Ворсклу» (1:1, пен. 8:7).

Планируется, что финальный поединок «Динамо» – «Заря» состоится 13 мая в 19:00 на стадионе в Тернополе.

«У Тернополя очень много проблем». Финал Кубка Украины могут перенести

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 21:12
    0
    J0e777, 30.04.2021 20:48
    У геббельсТВ уже отжали всё, что можно. Пора закрывать эту днонецкую контору
    Это факт!
    Кубок Либертадорес должен затмить всё!
    А иначе капут каналам
    Эфирное время подходящее!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 21:08
    +1
    Вот бы еще Евро UA Перший хоть частично начал транслировать(желательно игры сборной).
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.04.2021 21:05
    0
    Ураа
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 21:00
    +1
    Теперь понятно, почему днонисов так беситься. Его каналы умирают. На следующий сезон у них остается только часть матчей УПЛ и Кубок Либертадорес в три часа ночи
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 20:48
    +7
    У геббельсТВ уже отжали всё, что можно. Пора закрывать эту днонецкую контору
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 20:48
    +7
    У геббельсТВ уже отжали всё, что можно. Пора закрывать эту днонецкую контору
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 21:08
    +1
    Вот бы еще Евро UA Перший хоть частично начал транслировать(желательно игры сборной).
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 21:00
    +1
    Теперь понятно, почему днонисов так беситься. Его каналы умирают. На следующий сезон у них остается только часть матчей УПЛ и Кубок Либертадорес в три часа ночи
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 21:12
    0
    J0e777, 30.04.2021 20:48
    У геббельсТВ уже отжали всё, что можно. Пора закрывать эту днонецкую контору
    Это факт!
    Кубок Либертадорес должен затмить всё!
    А иначе капут каналам
    Эфирное время подходящее!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.04.2021 21:05
    0
    Ураа
    Ссылка
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