Стало известно, какой телеканал покажет финал Кубка Украины Динамо – Заря

Финал Кубка Украины, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Заря» Луганск, будет показывать телеканал UA:ПЕРШИЙ.
В полуфиналах «Динамо» разгромило «Агробизнес» (3:0), а «Заря» в серии пенальти обыграла «Александрию» (1:1, пен. 4:3).
«Динамо» в 2020 году завоевало трофей, победив в финале «Ворсклу» (1:1, пен. 8:7).
Планируется, что финальный поединок «Динамо» – «Заря» состоится 13 мая в 19:00 на стадионе в Тернополе.
«У Тернополя очень много проблем». Финал Кубка Украины могут перенести
Источник — Sport.ua
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