ВИДЕО. Соломон и Майкон довели перевес Шахтера над Минаем до разгромного

6 мая проходит матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
Во втором тайме Соломон и Майкон довели перевес «Шахтера» над «Минаем» до разгромного. А затем Степаненко поставил точку.
ГОЛ! 0:2. Манор Соломон, 53 мин.
ГОЛ! 0:3. Майкон, 70 мин.
ГОЛ! 0:4. Тарас Степаненко, 81 мин.
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Источник — Sport.ua
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