ВИДЕО. Соломон и Майкон довели перевес Шахтера над Минаем до разгромного

Степаненко поставил точку, и горняки вышли в квалификацию Лиги чемпионов

  • 06.05.2021 21:15
  • 1608 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Соломон и Майкон довели перевес Шахтера над Минаем до разгромного
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

Во втором тайме Соломон и Майкон довели перевес «Шахтера» над «Минаем» до разгромного. А затем Степаненко поставил точку.

ГОЛ! 0:2. Манор Соломон, 53 мин.

ГОЛ! 0:3. Майкон, 70 мин.

ГОЛ! 0:4. Тарас Степаненко, 81 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 06.05.2021 21:30
    0
    Гудбай ФК "Контрабас", надеюсь надолго
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 06.05.2021 21:25
    +2
    Поздравляю ставка сыграла
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.05.2021 21:18
    +4
    Довели до того рахунку , який вже знали до виходу на поле ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.05.2021 21:18
    +4
    Довели до того рахунку , який вже знали до виходу на поле ?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 06.05.2021 21:25
    +2
    Поздравляю ставка сыграла
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 06.05.2021 21:30
    0
    Гудбай ФК "Контрабас", надеюсь надолго
    Ссылка
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