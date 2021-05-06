ВИДЕО. Соломон и Майкон довели перевес Шахтера над Минаем до разгромного

6 мая проходит матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

Во втором тайме Соломон и Майкон довели перевес «Шахтера» над «Минаем» до разгромного. А затем Степаненко поставил точку.

ГОЛ! 0:2. Манор Соломон, 53 мин.

ГОЛ! 0:3. Майкон, 70 мин.

ГОЛ! 0:4. Тарас Степаненко, 81 мин.