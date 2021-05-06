Рома – Манчестер Юнайтед. Известны стартовые составы

Сегодня, 6 мая «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Европы дома примет «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения 2:6 на выезде. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рома»: Миранте – Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес – Кристанте, Манчини – Педро, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака – Фред, Ван де Беек – Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд - Кавани
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Источник — УЕФА
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