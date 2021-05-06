ВИДЕО. Минай вышел и пропустил. Степаненко забил гол для Шахтера

В середине первого тайма донецкая команда вышла вперед

  • 06.05.2021 20:33
  • 2657 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Минай вышел и пропустил. Степаненко забил гол для Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

После получасовых раздумий «Минай вышел на игру.  В середине первого тайма донецкая команда открыла счет.

ГОЛ! 0:1. Тарас Степаненко, 29 мин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 06.05.2021 21:26
    0
    oenergo.com, 06.05.2021 20:46
    Вратарь отобьет только если мяч попадет в него?
    Нет! Прийдется уворачиватся
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 06.05.2021 20:46
    +3
    Вратарь отобьет только если мяч попадет в него?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 06.05.2021 20:46
    +3
    Вратарь отобьет только если мяч попадет в него?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 06.05.2021 21:26
    0
    oenergo.com, 06.05.2021 20:46
    Вратарь отобьет только если мяч попадет в него?
    Нет! Прийдется уворачиватся
    Ссылка
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