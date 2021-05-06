ВИДЕО. Минай вышел и пропустил. Степаненко забил гол для Шахтера

6 мая проходит матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
После получасовых раздумий «Минай вышел на игру. В середине первого тайма донецкая команда открыла счет.
ГОЛ! 0:1. Тарас Степаненко, 29 мин.
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Источник — Sport.ua
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