Артем ФРАНКОВ: «Минай не захотел выполнять указание о сливе»

Специалист поделился мнением о странностях с матчем 25-го тура УПЛ «Шахтер» — «Минай»

  • 06.05.2021 19:30
  • 8282 просмотра
  • 15 комментариев
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Артем ФРАНКОВ: «Минай не захотел выполнять указание о сливе»
© ФК Минай

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, почему поединок 25-го тура УПЛ «Шахтер» — «Минай» оказался под угрозой срыва.

Футболисты «Миная» прибыли на стадион с большим опозданием. Старт поединка был задержан на полчаса.

«Агентурная информация по «Минаю».

Должны были проиграть три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков — как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения «Миная»). А вот выйти — опасно, потому что «Шахтер» кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, всенепременно!), ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом — полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат).

Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета...

Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждет немало открытий.

Дальнейшее позвольте не публиковать, чтобы не навредить следствию: надеюсь, что непосредственных участников аферы все же закроют по-серьезному!

Выживет ли «Минай»? Давайте будем честными: а это много кого волнует?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(35 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.05.2021 20:25
    0
    Очкарик крыша уплыла от халявного бухла на выездах великого дынама
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.05.2021 20:20
    +1
    Зачем печатать бред этого полоумного. Я не спорю, вполне правдоподобно с ставками, но зачем позориться печатая таких как франков, несенюк, алиев и прочие выдавая их словесный понос за экспертное мнение
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.05.2021 20:16
    0
    На победу шахтера с форой думаю коеф мальенькие нужно пять мячей пропускать, тут проще или ничейка победа миная ну как то вообще нужно и Шахтер подключать непонятно
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.05.2021 20:14
    +1
    REALIST, 06.05.2021 19:59
    Минай мав програти більше як 3 мячі, поплили коефи, зацікавилися мєнти, оганізатори афери очканули і захотіли вивести гроші назад (і перенос/відміна матчу - чи не єдиний спосіб)
    а без ставок они были фавориты)))
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    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 06.05.2021 20:03
    -1
    Такое ощущение что жопой в воду перднул.
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    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 19:59
    +5
    salamanka1982, 06.05.2021 19:34
    Я так поняв Минай мав виграти за кофік 33??? Нормальок вихлоп був би, дякуючт шахті, якій на хєр нічого не треба
    Минай мав програти більше як 3 мячі, поплили коефи, зацікавилися мєнти, оганізатори афери очканули і захотіли вивести гроші назад (і перенос/відміна матчу - чи не єдиний спосіб)
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 19:57
    +1
    Дмитрий Матевощук, 06.05.2021 19:38
    Не хочуть зливати😂, А так би Минай виграв би в Шахтаря 😂 Очередний брєд від франкова 😂😂😂
    Справа не в виграші Миная, а в тому що повернути ставку можна лише, якщо гра не відбулася... В іншому випадку поставлені гроші програють або виграють (а за уваги МВС це теж дорівнює програшу)...
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 06.05.2021 19:55
    -2
    Кто то что нибудь понял? Спортивный комментатор мля. Ни кто уже давно не делает ставок. Просто выполняют рекомендации буков и за это получают деньги.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 06.05.2021 19:53
    -5
    Картавый бредит
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:49
    +3
    Что тут вы несете комментаторы? Ставки росли на разгром Копанкой Миная в 4 мяча. Это и требовалось от них.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:49
    +7
    Что тут вы несете комментаторы? Ставки росли на разгром Копанкой Миная в 4 мяча. Это и требовалось от них.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 06.05.2021 19:41
    -1
    Франков се больше и больше похож на пацана малолетнего и неадекатного. Который, должен придержиаться нейтралитета как журналист, а косоглазое наоборот уже который раз брызжет сторону неугодной его хозяину команде.
    Ссылка
    Дмитрий Матевощук
    online
      Дмитрий Матевощук, 06.05.2021 19:38
    +1
    Не хочуть зливати😂, А так би Минай виграв би в Шахтаря 😂 Очередний брєд від франкова 😂😂😂
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.05.2021 19:34
    -1
    Я так поняв Минай мав виграти за кофік 33??? Нормальок вихлоп був би, дякуючт шахті, якій на хєр нічого не треба
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:33
    -2
    Зачем эти высеры? Правдивости ноль
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:49
    +7
    Что тут вы несете комментаторы? Ставки росли на разгром Копанкой Миная в 4 мяча. Это и требовалось от них.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 19:59
    +5
    salamanka1982, 06.05.2021 19:34
    Я так поняв Минай мав виграти за кофік 33??? Нормальок вихлоп був би, дякуючт шахті, якій на хєр нічого не треба
    Минай мав програти більше як 3 мячі, поплили коефи, зацікавилися мєнти, оганізатори афери очканули і захотіли вивести гроші назад (і перенос/відміна матчу - чи не єдиний спосіб)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:49
    +3
    Что тут вы несете комментаторы? Ставки росли на разгром Копанкой Миная в 4 мяча. Это и требовалось от них.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.05.2021 20:20
    +1
    Зачем печатать бред этого полоумного. Я не спорю, вполне правдоподобно с ставками, но зачем позориться печатая таких как франков, несенюк, алиев и прочие выдавая их словесный понос за экспертное мнение
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.05.2021 20:14
    +1
    REALIST, 06.05.2021 19:59
    Минай мав програти більше як 3 мячі, поплили коефи, зацікавилися мєнти, оганізатори афери очканули і захотіли вивести гроші назад (і перенос/відміна матчу - чи не єдиний спосіб)
    а без ставок они были фавориты)))
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 19:57
    +1
    Дмитрий Матевощук, 06.05.2021 19:38
    Не хочуть зливати😂, А так би Минай виграв би в Шахтаря 😂 Очередний брєд від франкова 😂😂😂
    Справа не в виграші Миная, а в тому що повернути ставку можна лише, якщо гра не відбулася... В іншому випадку поставлені гроші програють або виграють (а за уваги МВС це теж дорівнює програшу)...
    Ссылка
    Дмитрий Матевощук
    online
      Дмитрий Матевощук, 06.05.2021 19:38
    +1
    Не хочуть зливати😂, А так би Минай виграв би в Шахтаря 😂 Очередний брєд від франкова 😂😂😂
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.05.2021 20:25
    0
    Очкарик крыша уплыла от халявного бухла на выездах великого дынама
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 06.05.2021 20:16
    0
    На победу шахтера с форой думаю коеф мальенькие нужно пять мячей пропускать, тут проще или ничейка победа миная ну как то вообще нужно и Шахтер подключать непонятно
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