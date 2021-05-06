Артем ФРАНКОВ: «Минай не захотел выполнять указание о сливе»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, почему поединок 25-го тура УПЛ «Шахтер» — «Минай» оказался под угрозой срыва.

Футболисты «Миная» прибыли на стадион с большим опозданием. Старт поединка был задержан на полчаса.

«Агентурная информация по «Минаю».

Должны были проиграть три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков — как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения «Миная»). А вот выйти — опасно, потому что «Шахтер» кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, всенепременно!), ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом — полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат).

Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета...

Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждет немало открытий.

Дальнейшее позвольте не публиковать, чтобы не навредить следствию: надеюсь, что непосредственных участников аферы все же закроют по-серьезному!

Выживет ли «Минай»? Давайте будем честными: а это много кого волнует?!», — написал Франков.