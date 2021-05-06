ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с тренером Косовским

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года

  • 06.05.2021 19:15
  • 4653 просмотра
  • 0 комментариев
Главные новости
Минай – Шахтер – 0:1. LIVE

- Футбол

58
7410
Ингулец - Львов - 1:0. LIVE

- Футбол

2
1788
Рух - Олимпик - 3:0. LIVE

- Футбол

11
3329
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с тренером Косовским
© ФК Ворскла. Виталий Косовский

Известный футбольный специалист Виталий Косовский и в дальнейшем будет работать во главе тренерского штаба молодежи «Ворсклы».

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года. О том, кто еще войдет в тренерско-административного штаба новой реформированной команды, станет известно позже.

Напомним, чемпионата Украины U-21 по регламенту нового сезона не предусмотрено.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности