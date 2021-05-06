ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала новый контракт с тренером Косовским

Известный футбольный специалист Виталий Косовский и в дальнейшем будет работать во главе тренерского штаба молодежи «Ворсклы».

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано на два года. О том, кто еще войдет в тренерско-административного штаба новой реформированной команды, станет известно позже.

Напомним, чемпионата Украины U-21 по регламенту нового сезона не предусмотрено.