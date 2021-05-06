Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ

Бразильский форвард хочет вернуться в «Барселону»

  • 06.05.2021 19:22
  • 1184 просмотра
  • 2 комментария
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Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Причиной такого шага Неймара является желание вернуться в «Барселону». Оно у бразильского форварда снова появилось после того, как Лионель Месси принял решение остаться в каталонском клубе. Сам Неймар хочет снова играть в одной команде с Месси.

«Барселона» попытается подписать Неймара нынешним летом. Каталонцы оценивают игрока в 100 миллионов евро. В 2017 году ПСЖ купил Неймара за рекордные 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее парижский клуб в полуфинале Лиги чемпионов вылетел от «Манчестер Сити».

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Источник — L'Equipe

(4 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.05.2021 20:22
    0
    У барсы появились 100 млн?
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 06.05.2021 20:04
    0
    Ніхто йому зарплати вище, ніж в ПСЖ платити не буде, тому підпише, будьте певні.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.05.2021 20:22
    0
    У барсы появились 100 млн?
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 06.05.2021 20:04
    0
    Ніхто йому зарплати вище, ніж в ПСЖ платити не буде, тому підпише, будьте певні.
    Ссылка
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