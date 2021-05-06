Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Причиной такого шага Неймара является желание вернуться в «Барселону». Оно у бразильского форварда снова появилось после того, как Лионель Месси принял решение остаться в каталонском клубе. Сам Неймар хочет снова играть в одной команде с Месси.

«Барселона» попытается подписать Неймара нынешним летом. Каталонцы оценивают игрока в 100 миллионов евро. В 2017 году ПСЖ купил Неймара за рекордные 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее парижский клуб в полуфинале Лиги чемпионов вылетел от «Манчестер Сити».